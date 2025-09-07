القاهرة - مصراوي

حرص حسني عبد ربه نجم نادي الإسماعيلي ومنتخب مصر على مشاركة أبنائهم اليوم الأحد في أول أيام العام الدراسي الجديد 2025-2026.

ونشر نجم نادي الإسماعيلي السابق حسني عبد ربه، صورة له عبر حسابه بمنصة انستجرام رفقة أولاده، خلال قيامه بتوصيلهم إلى المدرسة في اليوم الدراسي الأول من العام.

وعلق حسني عبدربه على الصورة قائلاً: "ورجعنا تاني نحضر لانش بوكس اللهم لا تبتليني في أولادي ولا تريني فيهم مكروه ومتعني ببرهم في حياتي وبعد مماتي وبارك في اعمارهم وارزقهم واجعلهم لنا ذريه صالحه."

ويعمل عبد ربه حاليا كمحلل كروي في قنوات "ON Sport" التي تبث مباريات الدوري المصري والبطولات المحلية.