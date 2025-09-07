مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أوروبا

بلجيكا

- -
21:45

كازاخستان

تصفيات كأس العالم-أوروبا

ليتوانيا

- -
19:00

هولندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

تركيا

- -
21:45

إسبانيا

جميع المباريات

إعلان

"الإدارة تجهز 3 صفقات".. الزمالك يتم اتفاقه مع مدرب إسباني لقيادة فريق السلة

12:25 ص الأحد 07 سبتمبر 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    الأهلي ضد الزمالك كرة سلة
  • عرض 6 صورة
    شباب سلة النادي الأهلي يفوز على الزمالك
  • عرض 6 صورة
    سلة الزمالك يكتسح الطيران
  • عرض 6 صورة
    فريق سلة الزمالك في مباراة سابقة
  • عرض 6 صورة
    سلة الزمالك
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر عن توصل مجلس إدارة نادي الزمالك لاتفاق مع المدرب الإسباني أليكس فورمينتو لقيادة فريق السلة خلال الموسم الجديد 2025/26.

وأشار المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الأحد إلى أن المدرب أليكس فورمينتو يصل إلى القاهرة خلال الساعات المقبلة لإتمام الاتفاق وتوقيع العقود والاجتماع مع أفراد الجهاز الفني.

وأتم المصدر ذاته تصريحاته بالتنويه إلى أن إدارة الزمالك تجهز ٣ صفقات جديدة لتدعيم صفوف الفريق بها ومن الوارد حسمها الأسبوع المقبل.

وكان عصام عبد الحميد قد أعلن اعتذاره عن عدم استكمال مهمته مع سلة الزمالك؛ لعدم التزام إدارة النادي بتدعيم صفوف الفريق.

اقرأ أيضًا:
"لما مراته جات بدأ يدلع".. مترجم كولر السابق يكشف كواليس استبعاد محترف الأهلى

"هناك 10 مرشحين".. محمود الخطيب يحدد موعد اختيار المدير الفني الجديد للأهلي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أليكس فورمينتو سلة الزمالك الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

15 صورة للشكل المتوقع لخسوف القمر الكلي الذي تشهده مصر اليوم
مساء اليوم.. قمر الدم يزين سماء مصر في مشهد فلكي نادر والأوقاف تدعو لصلاة الخسوف
الطريق إلى البرلمان.. موعد فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب- (خاص)