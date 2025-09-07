القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر عن توصل مجلس إدارة نادي الزمالك لاتفاق مع المدرب الإسباني أليكس فورمينتو لقيادة فريق السلة خلال الموسم الجديد 2025/26.

وأشار المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الأحد إلى أن المدرب أليكس فورمينتو يصل إلى القاهرة خلال الساعات المقبلة لإتمام الاتفاق وتوقيع العقود والاجتماع مع أفراد الجهاز الفني.

وأتم المصدر ذاته تصريحاته بالتنويه إلى أن إدارة الزمالك تجهز ٣ صفقات جديدة لتدعيم صفوف الفريق بها ومن الوارد حسمها الأسبوع المقبل.

وكان عصام عبد الحميد قد أعلن اعتذاره عن عدم استكمال مهمته مع سلة الزمالك؛ لعدم التزام إدارة النادي بتدعيم صفوف الفريق.

