شوبير يوجه رسالة لجماهير الفراعنة



كتب ـ محمد الميموني:



نشر أحمد شوبير، حارس الأهلي السابق ومقدم البرامج الحالي عبر حسابه الرسمي على موقع "فيس بوك" صورة لجماهير الفراعنة قائلاً:" جمهورنا عظيم".



وفاز منتخب مصر على نظيره الأثيوبي أمس الجمعة بهدفين دون رد فعل ضمن منافسات الجولة السابعة من تصفيات كأس العالم لموسم 2026.



ويدخل منتخب الفراعنة مباراته الثانية يبحث عن الفوز وتحقيق بطاقة التأهل الرسمية إلى مونديال العمالقة لموسم 2026.



ويذكر أن منتخب مصر سيواجه منتخب بوركينا فاسو يوم الثلاثاء المقبل الموافق 9 سبتمبر، على استاد 4 أغسطس بالعاصمة واجادوجو ضمن منافسات الجولة الـ 8 من تصفيات المونديال.