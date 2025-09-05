مباريات الأمس
أول تعليق من عادل مصطفي بعد تعيينه مدربًا عامًا للأهلي

12:06 ص الجمعة 05 سبتمبر 2025
كتب- محمد عبدالهادي:

عبر عادل مصطفى المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته بمنصبه الجديد، وذلك بعد انضمامه للجهاز الفني بقيادة عماد النحاس.

وكان النادي الأهلي قد أعلن تشكيل الجهاز الفني المؤقت بقيادة عماد النحاس، ويعاونه عادل مصطفى كمدربًا عامًا.

وكتب عادل مصطفى عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": " اللهم لك الحمد حتي ترضي فالبداية كل الشكر والتقدير لإدارة نادي زد المحترمة للسماح لي بالعودة للبيت الكبير".

وواصل: " شرف لي ان ارتبط اسمي باللعب للنادي الأهلي والآن اتشرف بأن أعود إليه بالعمل كمدرب عام للفريق".

واختتم عادل مصطفي: "اللهم اجعلني خيرا مما يظنون نسأل الله التوفيق".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مران الأهلي عادل مصطفي مدرب الأهلي تعليق عادل مصطفي أخبار الأهلي
