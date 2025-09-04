سقوط المتصدرين.. نتائج مباريات اليوم في دوري الدرجة الثانية "المحترفين"

كتب- محمد عبدالهادي:

أقيمت اليوم الخميس، العديد من المباريات الهامة والقوية في منافسات الجولة الثالثة من دوري القسم الثاني "المحترفين"، والذي شهد العديد من المفاجئات بعد سقوط الأندية المتصدرة للترتيب.

وجاء أبرز نتائج مباريات اليوم الخميس، سقوط الأندية المتصدرة الإنتاج الحربي والداخلية على ملعبهم، في حين حققت فرق مثل المنصورة، بترول أسيوط ولافينا انتصارات مهمة.

نتائج مباريات الخميس في دوري المحترفين

السكة الحديد يخسر من المنصورة .. 0-1

الإنتاج الحربي يخسر من بترول أسيوط.. 0-3

أبو قير للأسمدة يهزم طنطا.. 1-0

مسار يتعادل مع راية الرياضي.. 0-0

مالية كفر الزيات يتعادل مع نادي وي.. 2-2

الداخلية يخسر من لا فيينا.. 0-2