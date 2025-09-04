مباريات الأمس
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ليسوتو

- -
19:00

جنوب أفريقيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

مصر

- -
22:00

اثيوبيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

السنغال

- -
22:00

السودان

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

المغرب

- -
22:00

النيجر

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إيطاليا

- -
21:45

إستونيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

أوكرانيا

- -
21:45

فرنسا

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

الأرجنتين

- -
02:30

فنزويلا

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

البرازيل

- -
03:30

تشيلي

سقوط المتصدرين.. نتائج مباريات اليوم في دوري الدرجة الثانية "المحترفين"

11:39 م الخميس 04 سبتمبر 2025

فريق مسار

كتب- محمد عبدالهادي:

أقيمت اليوم الخميس، العديد من المباريات الهامة والقوية في منافسات الجولة الثالثة من دوري القسم الثاني "المحترفين"، والذي شهد العديد من المفاجئات بعد سقوط الأندية المتصدرة للترتيب.

وجاء أبرز نتائج مباريات اليوم الخميس، سقوط الأندية المتصدرة الإنتاج الحربي والداخلية على ملعبهم، في حين حققت فرق مثل المنصورة، بترول أسيوط ولافينا انتصارات مهمة.

نتائج مباريات الخميس في دوري المحترفين

السكة الحديد يخسر من المنصورة .. 0-1

الإنتاج الحربي يخسر من بترول أسيوط.. 0-3

أبو قير للأسمدة يهزم طنطا.. 1-0

مسار يتعادل مع راية الرياضي.. 0-0

مالية كفر الزيات يتعادل مع نادي وي.. 2-2

الداخلية يخسر من لا فيينا.. 0-2

