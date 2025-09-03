كتب - نهى خورشيد

يوافق اليوم الأربعاء 3 سبتمبر الذكرى الـ 13 على رحيل المدرب الأسطوري لمنتخب مصر، محمود الجوهري.

وتحدث الجوهري في حوار صحفي سابق له عبر صحفية "بي بي سي البريطانية" عن مستقبل كرة القدم المصرية، إذ قال:"إنه مظلم جدًا إعداد جيلٍ مُبدعٍ لأي مهنة يتطلب وقتًا طويلًا، ويجب أن يبدأ بالأطفال، يجب أن يكون لدينا تدريب مُكثّف لجميع الأعمار".

وأضاف:" وهو ما لا يحدث في مصر، لستُ راضيًا عن أي شيء في كرة القدم المصرية، ينبغي لنا أن نتعامل مع هذه القضية بطريقة علمية ومهنية، ولكن للأسف، ينظر الناس هنا إلى كرة القدم باعتبارها هواية يمارسها الأطفال في أوقات فراغهم".

وتابع مدرب الفراعنة الأسطوري:"إن النظام الحالي منظَّم بطريقة قديمة للغاية، ويديره أشخاص ليس لديهم أي علاقة بكرة القدم، ومسابقاتنا المحلية ضعيفة، لذا سيكون من المستحيل أن يكون لدينا تربة خصبة لنمو لاعبي كرة القدم".

وعن المسؤولين المصريين: "أتعاطف مع هؤلاء الأشخاص إن اتخاذ الإجراءات اللازمة وترجمة الأقوال إلى واقع هو أصعب ما يمكن تحقيقه في المجال الرياضي في مصر، ومع ذلك، لدينا أفكار رائعة وعقول مبدعة للغاية، ولكن هذا هو كل ما في الأمر؛ مجرد أفكار وخواطر".

وكان محمود الجوهري قاد منتخب مصر في أربع فترات تدريبية مختلفة، ونجح خلالها في تحقيق إنجازات لافتة أبرزها قيادة الفراعنة إلى نهائيات كأس العالم 1990 بعد غياب دام 56 عاماً، ثم التتويج بكأس الأمم الإفريقية عام 1998.

وعلى الصعيد المحلي، صنع الجوهري نجاحات تاريخية مع قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك بعدما قادهما إلى التتويج بدوري أبطال إفريقيا، كما خاض تجارب تدريبية ناجحة في أندية الخليج العربي.