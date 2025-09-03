"مبعرفش أنام".. ميدو يناشد الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن أرض الزمالك

يرى الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن قرار سحب أرض نادي الزمالك سيتسبب في مشاكل عديدة للفارس الأبيض خلال الفترة المقبلة.

وأضاف ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، أن أرض 6 أكتوبر هي الوسيلة لإنقاذ النادي من خلال الاستثمارات التي كانت ستحدث.

وأشار إلى أن أرض 6 أكتوبر هي حلم لجميع جماهير الزمالك، تحديدا أنها ستساهم في حل العديد من الأزمات المادية للنادي.

وناشد ميدو، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، من أجل التدخل لحل أزمة أرض نادي 6 أكتوبر.

وأتم حديثه أنه من حق نادي الزمالك وجماهيره أن يعيش دون أزمات مثل باقي الأندية، مؤكدا: "أنا مبعرفش أنام لما بيكون نادي الزمالك عنده مشاكل".