مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الإسماعيلي

1 2
17:00

البنك الاهلي

الدوري المصري

الأهلي

0 1
20:00

الزمالك

كأس العالم تحت 20 عاما

النرويج - شباب

- -
23:00

نيجيريا - شباب

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

- -
22:00

وست هام يونايتد

جميع المباريات

إعلان

تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة الأهلي في بطولة الدوري المصري

كتب - يوسف محمد:

06:50 م 29/09/2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    جماهير الأهلي والزمالك (7)
  • عرض 8 صورة
    جماهير الأهلي والزمالك (5)
  • عرض 8 صورة
    جماهير الأهلي والزمالك (8)
  • عرض 8 صورة
    عدي الدباغ من مباراة الزمالك والجونة (1)
  • عرض 8 صورة
    عدي الدباغ من مباراة الزمالك والجونة (2)
  • عرض 8 صورة
    ناصر ماهر من مباراة الزمالك والجونة
  • عرض 8 صورة
    عدي الدباغ من مباراة الزمالك والجونة (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة يانيك فيريرا، لملاقاة نظيره الأهلي في بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة التاسعة ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ويدخل نادي الزمالك اللقاء، بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمود بنتايك - حسام عبد المجيد - محمد إسماعيل - عمر جابر.

خط الوسط: عبدالله السعيد - نبيل عماد دونجا - أدم كايد.

خط الهجوم: خوان بيزيرا - عدي الدباغ - ناصر ماهر.

ترتيب الأهلي والزمالك في الدوري

ويدخل الزمالك اللقاء، هو يحتل المركز الأول بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 17 نقطة، جمعهم من 8 مباريات، فيما يأتي الأهلي في المركز الثامن بجدول الترتيب برصيد 12 نقطة من 7 مباريات.

أقرأ أيضًا:

"اللي بيجمعنا أكبر".. 21 صورة وفيديو لرسالة قناة الأهلي قبل مباراة الزمالك

"مستقبل فيريرا في خطر".. تصريحات نارية لطارق يحيى قبل مباراة القمة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

نادي الزمالك تشكيل الزمالك الرسمي الدوري المصري مباراة الأهلي والزمالك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. الأهلي 0 - 1 الزمالك.. حسام عبدالمجيد يسجل