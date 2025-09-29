تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة الأهلي في بطولة الدوري المصري

5 صور من وصول لاعبي الأهلي إلى ستاد القاهرة لمواجهة الزمالك بالدوري

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة يانيك فيريرا، لملاقاة نظيره الأهلي في بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة التاسعة ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ويدخل نادي الزمالك اللقاء، بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمود بنتايك - حسام عبد المجيد - محمد إسماعيل - عمر جابر.

خط الوسط: عبدالله السعيد - نبيل عماد دونجا - أدم كايد.

خط الهجوم: خوان بيزيرا - عدي الدباغ - ناصر ماهر.

ترتيب الأهلي والزمالك في الدوري

ويدخل الزمالك اللقاء، هو يحتل المركز الأول بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 17 نقطة، جمعهم من 8 مباريات، فيما يأتي الأهلي في المركز الثامن بجدول الترتيب برصيد 12 نقطة من 7 مباريات.

