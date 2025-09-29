مباريات الأمس
الدوري المصري

الإسماعيلي

1 2
17:00

البنك الاهلي

الدوري المصري

الأهلي

- -
20:00

الزمالك

كأس العالم تحت 20 عاما

النرويج - شباب

- -
23:00

نيجيريا - شباب

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

- -
22:00

وست هام يونايتد

كيف تنتهي قمة الأهلي والزمالك عندما تقام يوم الإثنين؟

كتب : محمد القرش

05:04 م 29/09/2025

الأهلي والزمالك

كتب - محمد القرش:

يترقب عشاق كرة القدم العربية القمة المصرية بين الأهلي والزمالك التي تنطلق مساء اليوم الإثنين 29 سبتمبر.

وتعد هذه هي المواجهة رقم 14 بين الأهلي والزمالك عبر التاريخ التي تقام يوم الإثنين، حيث كانت أول مباراة بين قطبي الكرة المصرية في هذا اليوم بعام 1990.

وخلال 13 مواجهة بين قطبي الكرة المصرية، فاز الأهلي في 5 مواجهات، بينما انتصر الزمالك خلال 4 مباريات، وسيطر التعادل على 4 لقاءات.

واستقبلت شباك المارد الأحمر 14 هدفا خلال تلك المواجهات، بينما سجل الأهلي 16 هدفا في مرمى الزمالك.

ويعد باسم مرسي هو هداف مواجهة الفريقين في يوم الإثنين برصيد 4 أهداف، متفوقا على سيف الجزيري وأبو تريكة أصحاب الهدفين.

"لاعب واحد اللي هيأثر".. نجم الأهلي السابق يتحدث عن مباراة الأهلي والزمالك - خاص

"ليست ملكا لأشخاص.. شوبير يهاجم المركز الإعلامي للأهلي على الهواء

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

