سنة أولي قمة.. 10 لاعبين في الزمالك يخوضون الديربي الأول ضد الأهلي

كتب : محمد عبد الهادي

11:10 م 28/09/2025

الزمالك

تتجه أنظار الجماهير نحو قمة الكرة المصرية المنتظرة بين الأهلي والزمالك غدا الإثنين، والتي ستشهد لحظة فارقة في مسيرة عدد من اللاعبين الذين يستعدون لتذوق طعم القمة لأول مرة في حياتهم الكروية.

ويستعرض "مصراوي"، أبرز اللاعبين اللذين يخوضون أول مباراة ديربي لهم كالتالي:

10 لاعلين في صفوف الزمالك أمام الديربي الأول:

خوان بيزيرا

شيكو بانزا

أحمد ربيع

المهدي سليمان

عمرو ناصر

عدي الدباغ

آدم الكايد

أحمد شريف

عبدالحميد معالي

محمد اسماعيل

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقناة الناقلة

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة الأهلي والزمالك في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة أون تايم سبورت.

