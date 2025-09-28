مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الأحد والقنوات الناقلة
تُستكمل منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري بثلاث مباريات اليوم الأحد.
مواعيد مباريات اليوم الأحد في الدوري المصري والقنوات الناقلة
05:00 ـ موردن سبورت vs فاركو ـ القناة الناقلة: أون سبورتس 1
08:00 ـ وادي دجلة vs سموحة ـ القناة الناقلة: أون سبورتس 1
08:00 ـ غزل المحلة vs إنبي ـ القناة الناقلة: أون سبورتس 2
