مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الأحد والقنوات الناقلة

كتب : مصراوي

10:27 ص 28/09/2025

الزمالك ضد وادي دجلة

القاهرة ـ مصراوي:

تُستكمل منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري بثلاث مباريات اليوم الأحد.

مواعيد مباريات اليوم الأحد في الدوري المصري والقنوات الناقلة

05:00 ـ موردن سبورت vs فاركو ـ القناة الناقلة: أون سبورتس 1

08:00 ـ وادي دجلة vs سموحة ـ القناة الناقلة: أون سبورتس 1

08:00 ـ غزل المحلة vs إنبي ـ القناة الناقلة: أون سبورتس 2

