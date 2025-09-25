خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته الجماعية مساء أمس الأربعاء، على ستاد الكلية الحربية، استعدادا لمواجهة الأهلي في بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وأدى لاعبو الفارس الأبيض، الذين شاركوا في مباراة الفريق يوم الثلاثاء الماضي أمام الجونة، بعض التدريبات الاستشفائية خلال المران الجماعي اليوم، تحت إشراف مدرب الأحمال بالفريق، استعدادا لمواجهة الأهلي المقبلة بالدوري.

وعلى الجانب الآخر، خاض اللاعبين الذين لم يشاركوا بشكل أساسي في المباراة أو الذين تم استبعادهم، بعض التدريبات البدنية والفنية القوية، لتجهيزهم للمباراة المقبلة.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

ويستعد الفارس الأبيض لملاقاة نظيره النادي الأهلي، يوم الإثنين المقبل الموافق 29 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة التاسعة بالدوري.

