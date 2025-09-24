مباريات الأمس
تصل لـ 300 جنيه.. فتح باب التذاكر لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك

كتب : محمد خيري

03:24 م 24/09/2025

الأهلي ضد الزمالك

أعلنت شركة تذكرتي، فتح باب حجز التذاكر، الخاصة بمباراة القمة بين الزمالك والأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، في الثامنة مساء يوم الإثنين المقبل، في الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، على استاد القاهرة الدولي.

وجاءت أسعار التذاكر وفقا لموقع تذكرتي كالتالي: الدرجة الثالثة 75 جنية .. الدرجة الأولى 200 جنيه .. المقصورة 300 جنيه

وتعادل فريق الزمالك مع الجونة بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز ، ليرفع الأبيض رصيده إلى 17 نقطة يحتل بهم صدارة المسابقة.

فيما حقق النادي الأهلي فوزا صعبا، على حساب حرس الحدود في نفس الجولة بنتيجة 3\2.

