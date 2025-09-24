أول تعليق من مدرب الزمالك بعد التعادل مع الجونة

كتب - يوسف محمد:

حقق فريق بيراميدز فوزا كبيرا، على حساب نظيره أهلي جدة السعودي، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس الثلاثاء، في مباراة بطل القارات الثلاث "آسيا، أفريقيا والمحيط الهادئ".

وفوز بيراميدز، جعله ثاني فريق مصري يتوج بلقب بطل القارات الثلاث، بعدما حققها النادي الأهلي الموسم الماضي، بعد الفوز على العين الإماراتي بثلاثية نظيفة العام الماضي.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع أحداث المباراة وفوز بيراميدز على حساب أهلي جدة، في إطار منافسات بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

ويمكنكم مشاهدة كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فوز بيراميدز على حساب بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، بمطالعة الألبوم أعلاه:

