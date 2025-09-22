مباريات الأمس
3 بنود وموقف الخطيب.. اجتماع هام داخل النادي الأهلي

كتب : محمد القرش

02:08 م 22/09/2025

شعار الأهلي

كتب - مراسل مصراوي:

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي عقد اجتماعا مهما اليوم الإثنين، من أجل حسم العديد من الملفات على رأسها خارطة طريق مجلس الإدارة الجديد.

وقال مصدر في تصريحات خاصة "لمصراوي" أن محمود الخطيب رئيس الأهلي عاد بعد منتصف الليل من المملكة العربية السعودية، بعد تعديل موعد وصوله.

وأضاف المصدر أنه رغم تواجد الخطيب داخل النادي، لكنه لم يحسم موقفه النهائي من حضور الاجتماع، لكن الأقرب هو تواجده رفقة مجلس الإدارة.

وأوضح المصدر أن الجلسة بها 3 بنود، وهم إعتماد نتائج الجمعية العمومية الخاصة التي جرت يوم الجمعة الماضية، والثاني تحديد موعد فتح باب تلقي طلبات الترشيح لانتخاب مجلس إدارة جديد، وسيكون ما بين غد أو بعد غد الأربعاء لمدة أسبوع.

واختتم المصدر أن البند الثالث يتضمن تحديد موعد انتخاب مجلس إدارة جديد، ومحدد له 30 و31 أكتوبر المقبل.

الأهلي الخطيب اجتماع الأهلي مجلس الأهلي محمود الخطيب أخبار الأهلي

