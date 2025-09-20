هل اقترب كيروش من تدريب الأهلي ؟ .. رد حاسم من مساعده

القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر عن موقف المحترف الأنجولي بصفوف الزمالك شيكوبانزا من مباراة فريقه المقبلة أمام نظيره الجونة.

موعد مباراة الزمالك والجونة

الزمالك من المقرر أن يستضيف نظيره الجونة عند الثامنة من مساء يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري.

وأوضح المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم السبت أن المدير الفني لفريق الزمالك يانيك فيريرا متمسك بموقفه باستبعاد شيكوبانزا بعد تأخره في القدوم من بلاده قبل مباراة الفريق الماضية أمام المصري.

وكان فيريرا قد استبعد شيكوبانزا من قائمة مباراته أمام المصري في الجولة السابعة كعقوبة لتأخره في العودة بعدما سافر إلى بلاده لظرف أسري.

نتيجة مباراة الزمالك والمصري

الزمالك فاز بثلاثية نظيفة على نظيره المصري ليتصدر جدول ترتيب المسابقة برصيد 16 نقطة بفارق نقطتين عن الفريق البورسعيدي.

أرقام شيكوبانزا مع الزمالك

شيكوبانزا شارك بقميص الزمالك منذ قدومه بـ 4مباريات سجل خلالها هدفين بواقع 289 دقيقة لعب.

صفقة شيكوبانزا

الزمالك كان قد تعاقد مع شيكوبانزا خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من صفوف نادي إستريلا البرتغالي.

