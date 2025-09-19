أول إجراء من جون إدوارد ضد منتحلي صفته

"ولا حد بيهمنا".. أول ظهور لـ زيزو بعد فوز الأهلي على سيراميكا (صورة)

القاهرة ـ مراسل مصراوي:

دشَّن جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك، صفحته الرسمية والوحيدة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وذلك بعد انتشار العديد من الصفحات المزيفة التي تحمل اسمه خلال الأسابيع الماضية.

صفحة جون إدوارد الرسمية بفيسبوك

وأشار نادي الزمالك، عبر بيان رسمي صادر اليوم الجمعة، إلى أن قرار جون إدوارد يأتي بعد انتشار العديد من التصريحات والأنباء المغلوطة عبر الصفحات المزيفة التي تحمل اسم المدير الرياضي.

ومن المقرر أن تكون هذه الصفحة هي الوحيدة التي تمثل جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك، وستصدر من خلالها أي تصريحات رسمية أو عبر المنصات الرسمية للنادي فقط.

جون إدوارد المدير الرياضي للزمالك

نادي الزمالك قد أعلن في يونيو الماضي تعيين جون إدوارد مديرًا رياضيًا للنادي، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

