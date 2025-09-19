أول قرار من الخطيب بعد موافقة الجمعية العمومية للأهلي على تعديلات اللائحة

كتب ـ نهى خورشيد:

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته لمواجهة الجونة المقررلها يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة الثامنة من الدوري الممتاز.

وعقد البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران، هنأ خلالها الفريق على الفوز الأخير أمام الإسماعيلي، وطالبهم بمواصلة الانتصارات للحفاظ على صدارة الدوري، كما شرح بعض الجوانب الفنية والخططية التي سيتم تنفيذها في التدريبات استعدادًا للجونة.

وشهد المران تنوعاً في الوحدات التدريبية، إذ خضع اللاعبون الذين شاركوا أساسيين أمام الإسماعيلي لتدريبات استشفائية تحت إشراف مدرب الأحمال راؤول لوبيز، فيما أدى البدلاء والمستبعدون تدريبات بدنية قوية أعقبها تدريبات فنية وخططية وتقسيمة مصغرة.

وفي سياق متصل، حصل البرازيلي خوان بيزيرا على راحة من التدريبات بعد وفاة جدته بالأمس، خاصة وأنه سيغيب عن مواجهة الجونة بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.

كما شهد المران عودة أحمد ربيع لاعب الوسط للمشاركة في جزء من التدريبات الجماعية، بعد تعافيه من إصابة في العضلة الضامة أبعدته عن الفريق خلال الفترة الماضية.

ترتيب الزمالك والجونة

ويتصدر فريق الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة، فيما يحتل فريق الجونة المركز السادس عشر برصيد 7 نقاط.

