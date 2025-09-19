مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

وادي دجلة

- -
17:00

طلائع الجيش

الدوري المصري

سموحة

- -
20:00

حرس الحدود

الدوري المصري

الأهلي

- -
20:00

سيراميكا كليوباترا

الدوري الإسباني

ريال بيتيس

- -
22:00

ريال سوسيداد

دوري القسم الثاني-أ

القناة

- -
16:00

المنصورة

جميع المباريات

إعلان

قرار غير متوقع من فيريرا للاعبي الزمالك بعد الفوز على الإسماعيلي

10:03 ص الجمعة 19 سبتمبر 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    الزمالك والإسماعيلي
  • عرض 7 صورة
    الزمالك والإسماعيلي
  • عرض 7 صورة
    الزمالك والإسماعيلي
  • عرض 7 صورة
    الزمالك والإسماعيلي
  • عرض 7 صورة
    الزمالك والإسماعيلي
  • عرض 7 صورة
    الزمالك والإسماعيلي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة ـ مراسل مصراوي:

فاجأ المدير الفني البلجيكي لفريق الزمالك، يانيك فيريرا، اللاعبين بقراره عقب فوزهم على نظيرهم الإسماعيلي في الدوري.

نتيجة مباراة الزمالك والإسماعيلي

الزمالك فاز بهدفين نظيفين على نظيره الإسماعيلي خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس الخميس ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري.

وقرر فيريرا عدم منح اللاعبين إجازة في اليوم التالي ـ الجمعة ـ كما اعتاد اللاعبون بعد الفوز في المباريات لذا سيواصل الفريق تدريباته اليوم الجمعة بعدما عادوا مساء أمس من السويس حيث كانت المباراة على ملعب هيئة قناة السويس.

موعد مباراة الزمالك والجونة

ويستضيف فريق الزمالك نظيره الجونة عند الثامنة من مساء يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة بالدوري.

ترتيب الزمالك في الدوري

ويتصدر فريق الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 26 نقطة بفارق نقطتين عن المصري الوصيف، فيما يحتل فريق الجونة المركز الرابع عشر برصيد 7 نقاط.

اقرأ أيضًا:

"وصولاً لإمام وفتوح وعصام صاصا".. محمد صلاح ويوسف الشريف على رأس 5 صداقات بين لاعبي الكرة والفنانين

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك والإسماعيلي الزمالك الإسماعيلي فيريرا فيريرا يانيك فيريرا موعد مباراة الزمالك والجونة ترتيب الزمالك في الدوري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان