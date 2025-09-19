قرار غير متوقع من فيريرا للاعبي الزمالك بعد الفوز على الإسماعيلي

"لا يا بيبو لا".. لافتات لمحمود الخطيب في الجمعية العمومية للأهلي (صور)

القاهرة ـ مراسل مصراوي:

فاجأ المدير الفني البلجيكي لفريق الزمالك، يانيك فيريرا، اللاعبين بقراره عقب فوزهم على نظيرهم الإسماعيلي في الدوري.

نتيجة مباراة الزمالك والإسماعيلي

الزمالك فاز بهدفين نظيفين على نظيره الإسماعيلي خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس الخميس ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري.

وقرر فيريرا عدم منح اللاعبين إجازة في اليوم التالي ـ الجمعة ـ كما اعتاد اللاعبون بعد الفوز في المباريات لذا سيواصل الفريق تدريباته اليوم الجمعة بعدما عادوا مساء أمس من السويس حيث كانت المباراة على ملعب هيئة قناة السويس.

موعد مباراة الزمالك والجونة

ويستضيف فريق الزمالك نظيره الجونة عند الثامنة من مساء يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة بالدوري.

ترتيب الزمالك في الدوري

ويتصدر فريق الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 26 نقطة بفارق نقطتين عن المصري الوصيف، فيما يحتل فريق الجونة المركز الرابع عشر برصيد 7 نقاط.

