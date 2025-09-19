"منهم لله اللي غرقوه".. رضا عبدالعال يعلق على مستوي الإسماعيلي

كتب - نهى خورشيد

قال نجم الأهلي والزمالك السابق، رضا عبدالعال، إن فريق الإسماعيلي يمر بواحدة من أصعب فتراته الفنية خلال السنوات العشر الأخيرة.

نتيجة مباراة الزمالك والإسماعيلي

وخسر فريق الإسماعيلي بهدفين نظيفين على يد نظيره الزمالك خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس الخميس ضمن منافسات الجولة السابعة.

وأضاف عبدالعال في تصريحات تلفزيونية:"فريق الإسماعيلي مصنع النجوم دائماً، وكان أخطر منافس للأهلي والزمالك في السنوات الماضية سواءً في مسابقة الدوري الممتاز أو بطولة دوري أبطال إفريقيا".

وأتم رضا عبد العال تصريحاته:"بهذه الطريقة فريق الإسماعيلي سيهبط إلى الدرجة الأدنى بنهاية الموسم الجاري ببطولة الدوري الممتاز، وبصراحة منهم لله اللي غرقوا النادي حتى تدهور بهذا الشكل".

ترتيب الإسماعيلي في الدوري

ويحتل فريق الإسماعيلي المركز العشرين ـ قبل الأخير ـ بجدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن المقاولون العرب صاحب المركز 19.

