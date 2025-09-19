مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

وادي دجلة

- -
17:00

طلائع الجيش

الدوري المصري

سموحة

- -
20:00

حرس الحدود

الدوري المصري

الأهلي

- -
20:00

سيراميكا كليوباترا

الدوري الإسباني

ريال بيتيس

- -
22:00

ريال سوسيداد

دوري القسم الثاني-أ

القناة

- -
16:00

المنصورة

جميع المباريات

إعلان

"منهم لله اللي غرقوه".. رضا عبدالعال يعلق على مستوي الإسماعيلي

12:39 ص الجمعة 19 سبتمبر 2025

رضا عبدالعال

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - نهى خورشيد

قال نجم الأهلي والزمالك السابق، رضا عبدالعال، إن فريق الإسماعيلي يمر بواحدة من أصعب فتراته الفنية خلال السنوات العشر الأخيرة.

نتيجة مباراة الزمالك والإسماعيلي

وخسر فريق الإسماعيلي بهدفين نظيفين على يد نظيره الزمالك خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس الخميس ضمن منافسات الجولة السابعة.

وأضاف عبدالعال في تصريحات تلفزيونية:"فريق الإسماعيلي مصنع النجوم دائماً، وكان أخطر منافس للأهلي والزمالك في السنوات الماضية سواءً في مسابقة الدوري الممتاز أو بطولة دوري أبطال إفريقيا".

وأتم رضا عبد العال تصريحاته:"بهذه الطريقة فريق الإسماعيلي سيهبط إلى الدرجة الأدنى بنهاية الموسم الجاري ببطولة الدوري الممتاز، وبصراحة منهم لله اللي غرقوا النادي حتى تدهور بهذا الشكل".

ترتيب الإسماعيلي في الدوري

ويحتل فريق الإسماعيلي المركز العشرين ـ قبل الأخير ـ بجدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن المقاولون العرب صاحب المركز 19.

اقرأ أيضًا:

اتحاد الكرة يطلب زيزو في جلسة استماع جديدة حاسمة .. ما علاقة الزمالك؟

بعد إعلان وفاتها.. 4 صور ترصد قوة علاقة خوان بيزيرا وجدته

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

رضا عبدالعال وضعية النادي الإسماعيلي الدوري الممتاز فريق الإسماعيلي مصنع النجوم رضا عبدالعال عن مستوى الإسماعيلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

"اتباعت واتصهرت" .. الداخلية تكشف سر سرقة الأسورة الذهبية من المتحف المصري
لا تهجير وإثبات ملكية.. تفاصيل مقترح توني بلير المدعوم من أمريكا لإنهاء حرب غزة
تل أبيب تحذر الإسرائيليين من السفر لمصر والأردن وتركيا: خطر على حياتكم
أسعار الذهب تخالف التوقعات بعد قرار الفيدرالي الأمريكي .. خبراء يفسرون