الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
17:00

إنبي

الدوري المصري

الإسماعيلي

- -
17:00

الزمالك

الدوري المصري

بيراميدز

- -
20:00

زد

دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي

- -
22:00

نابولي

دوري أبطال أوروبا

نيوكاسل

- -
22:00

برشلونة

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال

مصر

0 3
08:30

تونس‎

"يستمر في التأهيل 4 أشهر".. يوسف الجوهري يخضع لجراحة ناجحة

01:30 م الخميس 18 سبتمبر 2025

فريق المصري

كتب- محمد خيري:

خضع يوسف الجوهري لاعب الفريق الأول لنادي المصري البورسعيدي، لإجراء عملية جراحية، بعد إصابته في أربطة الكاحل.

وأجرى اللاعب الفحوصات الطبية والأشعة التشخيصية خلال الساعات الماضية وأثبتت، إصابته بتمزق في أربطة كاحل قدمه اليمنى.

ويبدأ اللاعب مباشرة فترة العلاج الطبيعي والبرامج التأهيلية، عقب الجراحة والتي قد تستمر لفترة قد تتراوح ما بين ثلاثة إلى أربعة أشهر قبل عودته للتدريبات الجماعية مع الفريق.

جدير بالذكر أن فريق المصري البورسعيدي حقق الفوز على غزل المحلة بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري، والتي أقيمت أمس على استاد السويس الجديد.

