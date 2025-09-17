القاهرة-مصراوي:

كشف مصدر داخل النادي الأهلي مستجدات الأسماء المرشحة لتدريب الأهلي خلفًا للإسباني خوسيه ريبيرو، الذي رحل قبل أيام بعد تراجع نتائج الفريق.

وتكثف إدارة الكرة بالنادي الأهلي جهودها لحسم موقف المدير الفني الأجنبي للفريق، بعد تولي عماد النحاس المسؤولية بشكل مؤقت.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "الدائرة تضيق للغاية أمام مسؤولي الأهلي في ظل الاعتذارات التي باتت كثيرة من قبل المديرين الفنيين لتولي المسؤولية، وحتى تلك اللحظة تتلقى لجنة التخطيط للكرة العديد من السير الذاتية ولم يتم الاستقرار على اسم معين".

وأضاف: "باولو بينتو وروبرتو مانشيني اعتذرا، والعديد من الأسماء التي تم الحديث معها، فيما كان هناك كلام مع وكلاء بعض الأسماء دون تدخل من الأهلي على الإطلاق. البرتغالي فرناندو سانتوس دخل دائرة الحسابات ودار نقاش حوله في لجنة التخطيط، وكان مختار مختار رئيس اللجنة ومحمد يوسف يعارضان الفكرة لكبر سنه، لكنهم اقتنعوا بعد الحديث عن وجود مساعدين معه".

وواصل: "تم الاتفاق على عقد جلسة عبر "زوم" في الثانية ظهر يوم الإثنين، لكن البرتغالي اعتذر برسالة للوسيط، وقال إنه يقدر تجربة الأهلي ولكنه يرى أن تولي فريق بهذا الحجم وبتلك الضغوط يكون قبل الموسم باختيار القائمة والصفقات وقيادة فترة إعداد، وتم إلغاء الجلسة فعليًا. بعدها ظهر اسم روي فيتوريا الذي أقيل من منصبه بنادي باناثينايكوس اليوناني. المقربون منه ووكيله يروجان لفكرة أنه لن يتولى تدريب أي فريق قبل 3 أشهر، لكن مسؤولي الأهلي لا يزالون يحاولون في الأمر".

واختتم المصدر: "أسامة هلال مدير التعاقدات والإسكوتنج لا يزال يتلقى سيرًا ذاتية ويرسلها عبر جروب "واتس آب" خاص بلجنة التخطيط، لكن الأسماء الموجودة حاليًا لديهم هي فيتوريا، والسويسري فيشر، واسمين آخرين أحدهما من أمريكا الجنوبية، لكنهم يرون أن تجارب الأهلي لم تنجح من هناك".

