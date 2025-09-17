مباريات الأمس
منذ 22 عامًا.. رقم سلبي للأهلي في الدوري المصري

08:00 ص الأربعاء 17 سبتمبر 2025
كتبت - هند عواد:

حقّق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رقمًا سلبيًا في الدوري المصري الممتاز، وذلك بعد تعادله مع إنبي 1-1 في الجولة الماضية.

وتُعد بداية الموسم الحالي من الدوري المصري 2025-2026، هي ثاني أسوأ بداية للفريق منذ موسم 2003-2004، أي قبل 22 عامًا.

الأهلي في الدوري المصري حتى الآن

ولم يحقّق الأهلي سوى فوز وحيد في أول 6 جولات من الدوري المصري الممتاز، إذ إنه تعادل مع مودرن سبورت 2-2، ثم فاز على فاركو 4-1، وتعادل مع غزل المحلة سلبيًا، قبل الهزيمة من بيراميدز بثنائية نظيفة، وأخيرًا التعادل مع إنبي.

ويحتل الأهلي المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 6 نقاط، من فوز وهزيمة و3 تعادلات.

وهكذا عادل الأهلي رقمه في موسم 2003-2004، عندما حصد 6 نقاط من أول 5 مباريات في الدوري المصري، ليُصبح الموسم الحالي أسوأ انطلاقة للفريق في الألفية الحالية، ويليه موسم 2014-2015، الذي حصد فيه 8 نقاط من أول 5 مواجهات.

