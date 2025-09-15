مباريات الأمس
"قطع الإجازة فورا".. الخطيب في طريقه للنادي الأهلي لاجتماع عاجل

03:38 م الإثنين 15 سبتمبر 2025

الكابتن محمود الخطيب

background

كتب- مصراوي:

قرر محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، قطع إجازته، والعودة مرة أخرى لعقد اجتماع عاجل مع لجنة التخطيط، للحديث عن تداعيات تراجع نتائج الفريق الأحمر في الفترة الأخيرة.

وتعادل الأهلي مع إنبي مساء اليوم الأحد، بنتيجة 1-1، في اللقاء الذي أقيم على استاد المقاولون العرب، ضمن مباريات الجولة السادسة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ووفقا لمصدر مطلع، أكد أن الخطيب في الطريق للقاهرة بعد قطع إجازته من الساحل الشمالي، وسوف يتوجه إلى مقر النادي مباشرة.

وأضاف المصدر، أن الخطيب سوف يحضر جزء من اجتماع لجنة التخطيط مع محمد يوسف المدير الرياضي، ووليد صلاح الدين، مدير الكرة للحديث عن أسباب التعثر في مواجهة إنبي أمس.

اقرأ أيضا:

نقل للمستشفى فورا.. تطورات الحالة الصحية لـ إمام عاشور وتدخل طبيب الأهلي

الخطيب النادي الأهلي أخبار الأهلي محمود الخطيب اجتماع الأهلي
