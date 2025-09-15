كتب ـ يوسف محمد:

تفاعل عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق، مع تصريحات زميله السابق بالمنتخب مصر أبو تريكة، التي أشار خلالها أن الحضري أفضل من حارس مرمى مان سيتي دوناروما.

وأعاد الحضري، فيديو تصريحات أبو تريكة عبر قناة "بي إن سبورت" والذي أشاد خلاله به، وذيله بتعليق"كان شرفا لأي حارس، أن يذكر في تاريخه أن أبوتريكة سجل فيه هدفا، وهذه أمنية لم تتحقق لي".

وأضاف: "يمر الزمن وتكون هذه هي شهادة الأسطورة محمد أبوتريكة في عصام الحضري، شكرًا يا عم عموم الناس كلها".

وكان أبو تريكة مدح الحضري بشكل كبير، خلال تحليله مباراة مان سيتي ومانشستر يونايتد أمس بالدوري الإنجليزي، واصفا إياه بأنه أفضل من حارس مان سيتي دوناروما. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

