التعادل يحسم نتيجة مباراة الأهلي أمام إنبي في الدوري المصري

متابعة - يوسف محمد:

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، نتيجة مباراة النادي الأهلي أمام نظيره إنبي اليوم، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ومن المقرر إنطلاق صافرة بداية المباراة اليوم، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "المقاولون العرب"، ضمن منافسات الجولة السادسة بالدوري المصري "دوري نايل".

وبهذه النتيجة رفع النادي الأهلي رصديه من النقاط، إلى النقطة رقم 6 في المركز ال 16 بجدول الترتيب، فيما رفع فريق إنبي رصيده إلى النفطة رقم 9 في المركز السابع بجدول الترتيب.

ويدخل الأهلي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، مصطفى العش، أحمد رمضان بيكهام وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: أليو ديانج، مروان عطية ومحمد علي بن رمضان.

خط الهجوم: محمود تريزيجيه، محمد شريف وأحمد سيد زيزو.

وعلى الجانب الأخر يدخل إنبي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عبد الرحمن سمير.

الدفاع: أحمد خليل "كالوشا"، أحمد صبيحة ومحمد سمير.

الوسط: مروان داوود، محمد ناصر، أحمد العجوز، أحمد كفتة ومحمد حمدي.

الهجوم: محمد حتحوت وأحمد زكي.

أبرز أحداث مباراة الأهلي وإنبي بالدوري

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 4: تسديدة قوية من تريزيجه تصطدم بدفاع فريق إنبي.

الدقيقة 11: عرضية من مروان عطية ولكنها تصل سهلة إلى حارس مرمى إنبي.

الدقيقة 15: عرضية من محمد هاني ولكنها تصل سلهة إلى حارس مرمى إنبي.

الدقيقة 24: فرصة خطيرة للنادي الأهلي، بعد انطلاقة من تريزجيه، لكنه يسدد الكرة بجوار المرمى.

الدقيقة 34: محمود تريزيجيه يحرز الهدف الأول للأهلي في مرمى إنبي.

الدقيقة 38: تسديدة من محمد شريف، لكنها تصطدم بالشباك الخارجية لحارس مرمى إنبي.

الدقيقة 44: حكم اللقاء، يشهر البطاقة الحمراء لمحمد الشناوي حارس مرمى الأهلي.

الدقيقة 45: حكم المباراة يعود لتقنية الفيديو، يلغي قرار الطرد مكتفيا ببطاقة صفراء.

الدقيقة 9+45: نهاية الشوط الأول.

الدقيقة 50: تسديدة قوية من محمد بن رمضان ولكنها تمر بجوار مرمى إنبي.

الدقيقة 52: فرصة خطيرة للنادي الأهلي، بعد تسديدة من تريزجيه تخرج أعلى مرمى حارس مرمى إنبي.

الدقيقة 57: تسديدة من أحمد العجوز لاعب إنبي، يتصدى لها محمد الشناوي.

الدقيقة 61: حكم المباراة يحتسب ركلة جزاء لصالح إنبي.

الدقيقة 65: أحمد العجوز يحرز هدف التعادل لإنبي في مرمى الأهلي من علامة الجزاء.

الدقيقة 70: تسديدة من أشرف بن شرقي لاعب الأهلي ولكنها تمر بجوار القائم.

الدقيقة 74: فرصة خطيرة لإنبي بعد رأسية من لاعب إنبي، يتصدى لها محمد الشناوي.

الدقيقة 86: رفيق كابو يسجل الهدف الثاني لإنبي ولكنها تلغى بداعي التسلل.

الدقيقة 90: حكم المباراة يحتسب 7 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 7+90: نهاية المباراة.