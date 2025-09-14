موقف طريف من صفقة الزمالك الجديدة خلال مباراة المصري (فيديو)

كتب ـ محمد الميموني:

ظهر المحترف الكيني بصفوف الزمالك بارون أوشينج في موقف طريف عقب فوز فريقه على نظيره المصري.

نتيجة مباراة الزمالك والمصري

وفاز فريق الزمالك على نظيره المصر بثلاثية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس السبت ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري.

وظل أوشينج يرقص مع جماهير الزمالك ثم مع زميله البرازيلي خوان بيزيرا احتفالاً بالفوز.

صفقة ضم بارون أوشينج

وكان الزمالك نجح في قيد بارون أوشينج في صفقة انتقال حر مؤخرًا ليتم قيده لأول مرة بقائمة فريق الزمالك أمام المصري ولكنه لم يشارك.

ترتيب الزمالك في الدوري

ويتصدر فريق الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة بفارق نقطتين عن المصري الوصيف وثلاثة نقاط عن مودرن سبورت وسيراميكا كليوباترا صاحبا المركزين الثالث والرابع والمتبقي لهما مباراة الجولة السادسة.