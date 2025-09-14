"ده وقت الشباب".. جمال عبدالحميد يعلق على قرار محمود الخطيب

كتب- محمد خيري:

أكد جمال عبدالحميد نجم الكرة المصرية السابق، أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي هو الوحيد القادر على اتخاذ القرار الأفضل بالنسبة له في المرحلة الحالية، خاصة أن الجانب الصحي مهم للغاية لأي شخص.

وقال عبر برنامج بلس 90 على شاشة قناة النهار الفضائية: "مجالس الإدارة تحتاج لتوليفة خاصة، وكرة القدم تساهم في هدوء الأوضاع داخل الأندية بكل تأكيد، وبعض نجوم الكرة لم ينجحوا في الإدارة، وكذلك في التدريب أيضًا، هذا الملف شائك للغاية، ويتطلب سمات معينة لمن يترشح أو يتواجد في أي مجلس".

وأضاف: "يجب منح الفرص للكوادر الشابة، وحازم إمام لو خاض انتخابات الزمالك على منصب الرئيس سوف أقوم بالتصويت لصالحه".

وتطرق جمال عبدالحميد للحديث عن لقاء الزمالك والمصري، وقال: "يانيك فيريرا اختار التشكيل الأفضل لخوض المباراة، وقدم اللاعبون مستوى مميز للغاية، والزمالك كان يريد تحقيق المكسب ليقدم الاعتذار عن نتيجة اللقاء السابق، ولا أريد أن يكون الحكم على المدرب بحسب نتيجة المباراة".

وأكمل: "فيريرا جاء لتولي تدريب الزمالك وهو يصنع فريق جديد بعد رحيل واعتزال بعض العناصر، والتوليفة تحتاج لوقت حتى يستقر على التشكيل الأنسب، وبنسبة 90% تشكيل لقاء الزمالك أمام المصري هو الذي سيخوض المباريات المقبلة في الدوري المصري".

وأشار إلى أن المصري كان يهاجم الزمالك أيضًا واتيحت له عدة فرص للتسجيل، لكن رغبة الزمالك كانت أكبر من أجل تحقيق الانتصار.

وأوضح أن فيريرا كانت لديه تعليمات خاصة للاعبي الزمالك للضغط بقوة على مفاتيح لعب المصري، وناصر ماهر كان من أبرز اللاعبين خلال المواجهة، ورغم غياب شيكو بانزا لكن أدم كايد قدم مستوى جيد خلال اللقاء.