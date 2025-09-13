مباريات الأمس
"مستقبل النادي".. رسالة خاصة من محمود الخطيب لأعضاء الجمعية العمومية بالنادي

08:39 م السبت 13 سبتمبر 2025
كتب - يوسف محمد:

وجه محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، رسالة إلى أعضاء الجمعية العمومية بالنادي، بشأن الاجتماع الخاص بالجمعية العمومية، للتصويت على تعديلات لائحة النظام الأساسي للنادي.

وكان محمود الخطيب أعلن أمس الجمعة الموافق 12 سبتمبر الجاري، رحيله عن الأهلي وعدم ترشحه لانتخابات النادي خلال الدورة المقبلة.

وناشد الخطيب أعضاء النادي في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي، بضرورة الحرص على حضور "الاجتماع الخاص" للجمعية يوم الجمعة المقبل، للتصويت على تعديلات لائحة النظام الأساسي للنادي بعد صدور قانون الرياضة رقم 171 لسنة 2025".

وأكد رئيس الأهلي على ثقته الكبيرة في أعضاء النادي، الذين لم يتأخروا يومًـا عـن تلبية نداء ناديهم، لا سيما وأن حضور هذه المرة يمثل أهمية كبرى للمشاركة في رسم مستقبل النادي واعتماد لائحته الخاصة.

وأشار الخطيب، إلـى أنه سوف يكون في مقدمة الحضور، خاصة وأن الأمر يتعلق بمستقبل النادي واستقراره والحفاظ على مسيرته.

محمود الخطيب النادي الأهلي رئاسة الأهلي الجمعية العمومية للأهلي استقالة الخطيب
