مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الزمالك

- -
20:00

المصري

الدوري الإنجليزي

أرسنال

0 0
14:30

نوتينجهام فورست

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

- -
19:30

توتنهام هوتسبر

الدوري الإنجليزي

برينتفورد

- -
22:00

تشيلسي

الدوري الإسباني

ريال سوسيداد

- -
17:15

ريال مدريد

جميع المباريات

إعلان

بيان رسمي من الأهلي يدعو لـ "اجتماع ضروري خاص"

01:29 م السبت 13 سبتمبر 2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    الجمعية العمومية للأهلي
  • عرض 15 صورة
    الجمعية العمومية للأهلي (19)
  • عرض 15 صورة
    الجمعية العمومية للأهلي (21)
  • عرض 15 صورة
    الجمعية العمومية للأهلي (20)
  • عرض 15 صورة
    الجمعية العمومية للأهلي (17)
  • عرض 15 صورة
    الجمعية العمومية للأهلي (18)
  • عرض 15 صورة
    الجمعية العمومية للأهلي (19)
  • عرض 15 صورة
    الجمعية العمومية للأهلي (15)
  • عرض 15 صورة
    الجمعية العمومية للأهلي (16)
  • عرض 15 صورة
    الجمعية العمومية للأهلي (14)
  • عرض 15 صورة
    الجمعية العمومية للأهلي (12)
  • عرض 15 صورة
    الجمعية العمومية للأهلي (13)
  • عرض 15 صورة
    الجمعية العمومية للأهلي (11)
  • عرض 15 صورة
    الجمعية العمومية للأهلي (9)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وجه النادي الأهلي الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية للحضور يوم الجمعة المقبل الموافق 19 سبتمبر الجاري.

وذكر النادي الأهلي عبر بيان رسمي صادر اليوم السبت: "وجه النادي الأهلي الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية للحضور يوم الجمعة المقبل؛ للمشاركة الضرورية في «الاجتماع الخاص» ".

وأشار الأهلي عبر البيان ذاته إلى أن الاجتماع يأتي لاعتماد تعديلات لائحة النظام الأساسي للنادي بعد صدور قانون الرياضة الجديد رقم 171 لسنة 2025، مناشدًا أعضائه بتلبية الدعوة للتصويت على اللائحة، ودعم الاستقرار وفق ما يقره النظام الأساسي للنادي.

وكان النادي الأهلي قد نشر بيانًا رسميًا مساء يوم أمس الجمعة برسالة محمود الخطيب رئيس مجلس إدارته الحالي التي أعلن خلالها عن عدم الترشح لدورة انتخابية أخرى، للاطلاع عليها.. اضغط هنا

اقرأ أيضًا:
"اطلع السلم تاتا تاتا".. رسالتان قويتان من محسن صالح لمحمود الخطيب وحسام غالي

"ياريت ما يبقاش في تقطيع".. ميدو يدعم قرار الخطيب

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي الجمعية العمومية للأهلي بيان الأهلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان