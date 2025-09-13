بيان رسمي من الأهلي يدعو لـ "اجتماع ضروري خاص"

وجه النادي الأهلي الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية للحضور يوم الجمعة المقبل الموافق 19 سبتمبر الجاري.

وذكر النادي الأهلي عبر بيان رسمي صادر اليوم السبت: "وجه النادي الأهلي الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية للحضور يوم الجمعة المقبل؛ للمشاركة الضرورية في «الاجتماع الخاص» ".

وأشار الأهلي عبر البيان ذاته إلى أن الاجتماع يأتي لاعتماد تعديلات لائحة النظام الأساسي للنادي بعد صدور قانون الرياضة الجديد رقم 171 لسنة 2025، مناشدًا أعضائه بتلبية الدعوة للتصويت على اللائحة، ودعم الاستقرار وفق ما يقره النظام الأساسي للنادي.

وكان النادي الأهلي قد نشر بيانًا رسميًا مساء يوم أمس الجمعة برسالة محمود الخطيب رئيس مجلس إدارته الحالي التي أعلن خلالها عن عدم الترشح لدورة انتخابية أخرى، للاطلاع عليها.. اضغط هنا

