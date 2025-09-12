الأهلي يرفض رحيل محمود الخطيب عن رئاسة النادي

كتب - نهى خورشيد

أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي، اليوم الجمعة بياناً رسمياً لرفض قرار محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء بالرحيل عن منصبه، خلال الفترة الحالية.

وجاء بيان مجلس إدارة النادي الأهلي الأتي..

طالع مجلس الإدارة البيان الصادر عن الكابتن محمود الخطيب الذي تضمن رغبته في الابتعاد عن النادي خلال المرحلة المقبلة بسبب الظروف الصحية التي تحتاج إلى العلاج.. والمجلس وهو يثمن رحلة عطاء الكابتن محمود الخطيب للأهلي على مدار ما يزيد على خمسين عاماً، لاعباً وعضو مجلس إدارة وأمينا للصندوق ونائبا للرئيس ثم رئيسًا للنادي، قدم خلالها تضحيات عديدة، وبذل كل الجهد لرفعة الأهلي وإعلاء رايته، متسلحا بقيم النادي وتقاليده العريقة.. ويثمن المجلس أيضًا ما تحمله ويتحمله الكابتن محمود الخطيب من آلام لأجل الوفاء بالعهد والوعد مع جماهير الأهلي وأعضاء جمعيته العمومية، واستكمال النجاحات غير المسبوقة التي يشهدها النادي وفروعه الأربعة على كافة المستويات الرياضية والإنشائية والمالية.. وإذ يؤكد المجلس على الحق الكامل للكابتن محمود الخطيب في الحصول على الراحة الكافية وتلقي العلاج في الوقت الذي يناسبه، متمنيا له الشفاء العاجل.. لكن في ذات الوقت...

يرفض المجلس ابتعاد الكابتن محمود الخطيب عن النادي سواء في الوقت الحالي أو اللاحق، لأن الأهلي في حاجة شديدة إلى قيادته لمقاليد الأمور نحو المزيد من الإنجازات، لا سيما وأنه دومًا يضرب المثل والقدوة في التضحية من أجل النادي وأعضائه وجماهيره، مجلس إدارة النادي الأهلي.

وكان الخطيب أصدر بياناً قبل قليل، أكد من خلاله عدم ترشحه لإنتخابات رئاسة الأهلي المقبلة، بجانب تقديم اعتذاراً عن استكمال الفترة الحالية.