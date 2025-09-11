كتب- محمد عبدالهادي:

رغم رحيله عن عالمنا منذ قرابة الـ 5 أشهر، إلا أن سيرته امتدت لما بعد وفاته، وبات إبراهيم شيكا لاعب الزمالك السابق، هو حديث الوسط الرياضي المصري طوال الأشهر الماضية.

الحديث عنه بعد وفاته، جاء بسبب الاتهامات التي انفجرت بمجرد رحيله، سواء اتهامه ببيع كليته أو الحديث عن أرملته هبة التركي ووالدته بعد مشاكل الميراث وخلافه.

في السطور التالية، يقدم "مصراوي"، الوجه الأخر في حياة شيكا الكروية، وأبرز ما قدمه في حياته بالملاعب كالتالي:

إبراهيم الجمال، المعروف بـ "إبراهيم شيكا"، وُلد في نوفمبر عام 1997.

أحد خريجي قطاع الناشئين في نادي الزمالك، حيث بدأ مسيرته الكروية.

لُقّب بـ "شيكا" من زملائه نظرًا لتشابه أسلوب لعبه ومهاراته مع النجم محمود عبد الرازق شيكابالا.

المركز في الملعب: كان يلعب في مركز الظهير الأيسر.

قرر الرحيل عن الزمالك في سن 19 عامًا، وانتقل بعدها إلى المقاولون العرب، ثم إلى طلائع الجيش.

ابتعد عن كرة القدم لفترة بعد وفاة والده، ما أثر على مشواره الرياضي.

أُصيب بسرطان المستقيم، وهو ما أجبره على الابتعاد نهائيًا عن الملاعب.

زامل عددًا من أبرز ناشئي الزمالك، مثل مصطفى محمد (مهاجم نانت الفرنسي ومنتخب مصر)، وعمر صلاح (الحارس السابق للفريق).