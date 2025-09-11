مباريات الأمس
مصدر يكشف موقف لاعب الزمالك من المشاركة في مباراة الأهلي بالدوري

06:34 م الخميس 11 سبتمبر 2025
كشف مصدر داخل نادي الزمالك موقف لاعب وسط الفريق محمد شحاتة، من المشاركة في مباراة القمة أمام الأهلي، بنهاية الشهر الجاري.

وكان شحاتة تعرض لإصابة في العضلة الخلفية، خلال مشاركته رفقة الزمالك في مباراة وادي دجلة، ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الخمسي: "محمد شحاتة سيغيب عن مباراة الزمالك المقبلة أمام المصري بالدوري، لكن لم يتم تحديد موقفه النهائي حتى الآن من مباراة القمة أمام الأهلي".

وأضاف: "الأقرب هو عودة محمد شحاتة للتدريبات قبل مباراة القمة، وسيكون جاهز بنسبة كبيرة للمشاركة في اللقاء، يوم 29 سبتمبر المقبل".

موعد مباراة الأهلي والزمالك

وتقام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، يوم 29 سبتمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة التاسعة ببطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

محمد شحاتة نادي الزمالك آخر أخبار نادي الزمالك الأهلي والزمالك موعد مباراة الأهلي والزمالك
