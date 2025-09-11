كتب- محمد خيري:

وجه حسام غالي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، تصريحات قوية، حول إمكانية ترشحه لرئاسة النادي الأحمر خلال الفترة المقبلة، خلفا لمحمود الخطيب.

قال حسام غالي في في بودكاست "G.Talks": "أنا عندي الرغبة أبقى رئيس الأهلي في يوم من الأيام، ولكن ده طبعا يتطلب شروط".

وأضاف: "حاليًا مش قادر أمسك سيف ودرع وأدخل المعركة دي بعد ما شوفت وحاشة الموضوع وضخامة الموقف وتكالب بني آدمين كتير وصراعات كبيرة أوي إن هي تبقى في الحتة دي وعندها تطلعات أو عندها غرض تدي للشخص اللي الجمهور شايف أنه ممكن يبقى رئيس النادي ويحقق طموحاتهم، تديله بالكتف أو بخنجر".

وأكمل: "البعض يحاول تشويه صورتي لأن الجمهور شايف إني ممكن أبقى رئيس النادي الأهلي، أو يخلوا الانطباع اللي متاخد عني غلط".

وأوضح: "إذا توليت رئاسة النادي الأهلي يومًا ما، أول قرار سأتخذه هو اختيار من يمتلكون شخصية الأهلي الحقيقية؛ ولديهم روح الانتماء، إنكار الذات، الطموح، والرغبة في العمل الجماعي".

وتابع: "أنا أُقدّر الشخصية القوية، لكن بشرط ألا تكون متسلقة أو فردية، الأهلي نادٍ بُني على الجماعية وروح الفريق، وهذه القيم كانت حاضرة بقوة في فترات سابقة وأتمنى استعادتها مجددًا".