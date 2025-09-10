مباريات الأمس
تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

بوليفيا

1 0
02:30

البرازيل

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

فنزويلا

3 6
02:30

كولومبيا

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

تشيلي

0 0
02:30

أوروجواي

نجوم الدوري المصري يشاركون صور أول يوم دراسي مع أبنائهم

02:43 م الأربعاء 10 سبتمبر 2025
احتفى نجوم الدوري المصري بانطلاق العام الدراسي الجديد 2025-2026، ونشروا صورًا لأبنائهم في أول يوم دراسة.

وانطلق العام الدراسي الجديد 2025-2026 في المدارس الدولية يوم الأحد 7 سبتمبر الماضي.

ونشر محمد عبد الغني، لاعب الزمالك السابق وغزل المحلة الحالي، صورة مع نجله من داخل المدرسة عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابه الرسمي بموقع "إنستغرام".

فيما نشرت زوجة محمد صبحي، حارس مرمى الزمالك، صورة لنجلهما في أول يوم دراسي، بالتزامن مع وجود صبحي في معسكر منتخب مصر.

كما شاركت زوجة محمود علاء، لاعب الزمالك السابق والاتحاد الحالي، صورة لطفليهما في أول يوم دراسي. ونشرت زوجة مصطفى فتحي، لاعب بيراميدز، صورة لها مع ابنتهما بزي المدرسة.

سر ارتداء زوجة نيمار قناع وجه في مباراة بالدوري الأمريكي؟

آخرها خوان بيزيرا.. الأزمات المالية تحاصر الزمالك وتدخل ممدوح عباس

وزير الرياضة استقبلهم.. بعثة منتخب مصر تصل إلى القاهرة

