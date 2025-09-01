"ميقعدش دقيقة تاني".. نجم الزمالك السابق يفتح النار على فيريرا

كتب- محمد خيري:

طالب عفت نصار نجم نادي الزمالك السابق، برحيل يانيك فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك عقب الخسارة أمام وادي دجلة في الدوري.

وقال نصار في تصريحات مع الإعلامية سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة أون: "لابد من محاسبة يانيك فيريرا على هذا الأداء الذي ظهر به لاعبي الزمالك امام وادي دجلة".

وأضاف: "فين لاعبي الزمالك وفين المدير الفني للفريق؟ وفين هي بصماته مع الفريق منذ توليه تدريب الزمالك".

وأوضح: "الزمالك كان سيئا للغاية أمام وادي دجلة واللاعبين كانوا تايهين، فيريرا لا يستحق فرصة ثانية ولا يستمر دقيقة واحدة، لأنه لم يقدم أي جديد لنادي الزمالك ، ولم يثبت جدارته حتى اليوم مع الأبيض".

وحقق فريق وادي دجلة فوزًا مفاجئًا، على حساب نظيره الزمالك، بهدفين مقابل هدف، في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

وتُعد هذه الخسارة هي الأولى للزمالك في بطولة الدوري، بعد الفوز في ثلاث مباريات، والتعادل في لقاء، والخسارة في مباراة.