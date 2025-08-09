مباريات الأمس
"تواجد عاشور ودعم زيزو".. ملخص مباراة الأهلي ومودرن سبورت بالدوري (صور وفيديوهات)

11:52 م السبت 09 أغسطس 2025
كتب - يوسف محمد:

استهل النادي الأهلي مشواره في بطولة الدوري، بالتعادل أمام فريق مودرن سبورت، بنتيجة هدفين لكل فريق، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الأولى ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وشهدت بداية المباراة مفاجأة كبيرة، هى مشاركة مصطفى شوبير حارس مرمى الفريق في بداية المباراة، بدلا من محمد الشناوي قائد الفريق، الذي استمر على مقاعد البدلاء، بالإضافة إلى تواجد المالي أليو ديانج على مقاعد البدلاء ايضًا.

ووجهت جماهير النادي الأهلي، قبل بداية اللقاء الكثير من رسائل الدعم، إلى أحمد سيد زيزو لاعب الفريق، بعد الهجوم التي تعرض له أمس من قبل جماهير نادي الزمالك.

وظهر محمود حسن تريزيجيه لاعب النادي الأهلي، خلال مباراة مودرن سبورت اليوم، هو يرتدي شارة قيادة الفريق للمرة الأولى في مباراة رسمية.

ولم يشهد الشوط الأول من المباراة، الكثير من الفرص حيث سيطر الحذر الدفاعي على لاعبي الفريقين، خوفا من استقبال الهدف الأول، مع استحواذ أكبر من لاعبي الأهلي.

ومع بداية الشوط الثاني، نجح أحمد رضا لاعب الأهلي، في تسجيل الهدف الأول للمارد الأحمر، من رأسية متقنة بعد عرضية أحمد سيد زيزو.

وتقدم المارد الأحمر لم يستمر طويلا، حيث نجح حسام حسن مهاجم مودرن سبورت، في تسجيل هدف التعادل لفريقه، في الدقيقة 58 بعد خطأ مشترك من مصطفى شوبير حارس الأهلي وخط الدفاع.

وبحلول الدقيقة 74، نجح علي الفيل في مضاعفة النتيجة لفريق مودرن سبورت، بعدما سجل الهدف الثاني من رأسية متقنة، قبل أن يعادل ياسين مرعي النتيجة للمارد الأحمر، في الدقيقة 78.

وحرص حسام حسن المدير الفني للفارعة، على التواجد في مدرجات ستاد القاهرة الدولي، لمتابعة مباراة المارد الأحمر ومودرن سبورت في بطولة الدوري المصري.

وتواجد إمام عاشور لاعب الأهلي في الملعب، لدعم لاعبي المارد الأحمر في المباراة، على الرغم من إصابته وغيابه عن الفريق.

الأهلي ومودرن سبورت الدوري المصري مباراة الأهلي ومودرن سبورت نتيجة مباراة الأهلي ومودرن سبورت مخلص مباراة الأهلي ومودرن
