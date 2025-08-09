كتب - يوسف محمد:

لفت محمد صبحي حارس مرمى الزمالك، الأنظار بشدة خلال مباراة فريقه أمام سيراميكا كليوباترا، في افتتاح مباريات الفريق ببطولة الدوري المصري أمس الجمعة.

ومع بداية مباراة الزمالك وسيراميكا، خلال وقوف لاعبي الفريقين للاستماع إلى النشيد الوطني، ظهر صبحي في لقطة طريفة وهو يحرك رأسه يمينا ويسارا بشكل غريب، مما أثار تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشارك صبحي بشكل أساسي في مباراة الفارس الأبيض أمس أمام سيراميكا كليوباترا، في اللقاء الذي انتهى لصالح الزمالك بهدفين دون مقابل، ضمن منافسات الجولة الأولى بالدوري المصري.

وكانت بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026، انطلقت أمس الجمعة بإقامة ثلاثة مباريات، بينهم مباراة الزمالك وسيراميكا.

عودة الإچيبشن ليج pic.twitter.com/dwavf6chZU — Tamer Eid (@ead_tamer) August 8, 2025

