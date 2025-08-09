مباريات الأمس
الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
18:00

زد

الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
21:00

الأهلي

الدوري التونسي

مستقبل قابس

- -
18:30

الترجى الرياضي

مباريات ودية -أندية

مانشستر يونايتد

1 1
14:45

فيورنتينا

مباريات ودية -أندية

نيوكاسل

- -
18:00

اتلتيكو مدريد

مباريات ودية -أندية

أرسنال

- -
19:00

أتلتيك بلباو

مباريات ودية -أندية

مانشستر سيتي

- -
22:00

باليرمو

بعد مباريات اليوم.. جدول ترتيب الدوري المصري 2025-2026

01:24 ص السبت 09 أغسطس 2025
القاهرة - مصراوي

حقق نادي الزمالك فوزا مهما على نظيره سيراميكا كليوباترا، في المباراة التي أُقيمت مساء أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

وفي لقاء آخر، تعادل نادي بيراميدز مع فريق وادي دجلة، ليفقد نقطتين في مستهل مشواره بالبطولة.

ترتيب الدوري المصري 2025-2026

وبهذا الفوز، رفع الزمالك رصيده إلى 3 نقاط، ليحتل المركز الثاني في جدول الترتيب، متساويًا مع المصري البورسعيدي، الذي يتصدر بفارق الأهداف.

وتستكمل بقية مباريات الجولة الأولى يومي السبت والأحد

1- المصري - 3 نقاط

2- الزمالك - 3 نقاط

3- بيراميدز - نقطة واحدة

4- وادي دجلة - نقطة واحدة

5- الأهلي - بلا نقاط

6- البنك الأهلي - بلا نقاط

7- فاركو - بلا نقاط

8- بتروجيت - بلا نقاط

9- حرس الحدود - بلا نقاط

10- زد - بلا نقاط

11- طلائع الجيش - بلا نقاط

12- سموحة - بلا نقاط

13- الإسماعيلي - بلا نقاط

14- الجونة - بلا نقاط

15- غزل المحلة - بلا نقاط

16- إنبي - بلا نقاط

17- مودرن سبورت - بلا نقاط

18- المقاولون العرب - بلا نقاط

19-كهرباء الإسماعيلية - بلا نقاط

20- الاتحاد السكندري - بلا نقاط

21- سيراميكا كليوباترا - بلا نقاط

ترتيب الدوري المصري 2025 نتيجة مباراة الزمالك جدول الدوري المصري مباريات الدوري المصري اليوم
