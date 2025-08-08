شاهد بالفيديو هدف محمد شحاته للزمالك في مرمى سيراميكا كليوباترا

خطف محمد شحاتة لاعب الزمالك الأنظار له بعد نهاية مباريات اليوم الأول من الجولة الأولى للموسم الجديد من الدوري بعدما سجل هدفًا مميزاً خلال مباراة سيراميكا كليوباترا.

محمد شحاتة استخلص الكرة من لاعب سيراميكا كليوباترا من منتصف ملعب الزمالك ليسدد الكرة قوية تجاه المرمى مستغلاً تقدم محمد بسام حارس المرمى لتسكن الكرة الشباك.

شحاتة سجل الهدف الثاني للزمالك بمرمى سيراميكا كليوباترا بالدقيقة 90+8 بعدما قصّ ناصر ماهر شريط التسجيل بالمباراة التي أُقيمت مساء اليوم الجمعة بالدقيقة 84.

ومن المقرر أن يلتقي فريق الزمالك في الجولة الثانية من الدوري نظيره المقاولون العرب عند التاسعة من مساء يوم السبت المقبل الموافق 16 أغسطس.

