شهدت قائمة فريق الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا استبعاد 7 لاعبين من بينهم 5 صفقات تم التعاقد معها خلال فترة الانتقالات الصفية.

المستبعدون من قائمة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا:

وجاءت قائمة المستبعدين من قائمة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا كالتالي: عمرو ناصر، أحمد شريف، ألفينا، مهدي سليمان، أحمد ربيع، محمود جهاد وأحمد حمدي.

موعد مباراة سيراميكا كليوباترا والزمالك

ويلتقي فريق الزمالك نظيره سيراميكا كليوباترا عند التاسعة من مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري.

تشكيل الزمالك لمباراة سيراميكا كليوباترا

وشهد التشكيل الأول للمدير الفني البلجيكي للزمالك يانيك فيريرا مع الفريق ظهور صفقة واحدة من التي تم التعاقد معها خلال فترة الانتقالات الصيفية وهي الأنجولي شيكو بانزا.

ويبدأ الزمالك مباراة سيراميكا كليوباترا بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: محمود بنتايج – محمود حمدي “الونش” – حسام عبد المجيد – عمر جابر

خط الوسط: نبيل عماد “دونجا” – محمد شحاتة – عبد الله السعيد

خط الهجوم: ناصر ماهر – شيكو بانزا – ناصر منسي

بدلاء الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا:

ويجلس على مقاعد بدلاء الزمالك خلال المباراة كل من:محمد عواد، صلاح مصدق، محمد إسماعيل، سيف جعفر، أحمد عبد الرحيم "إيشو"، آدم كايد، عبد الحميد معالي، عدي الدباغ، وسيف الدين الجزيري.

تشكيل سيراميكا كليوباترا لمباراة الزمالك

ويبدأ سيراميكا كليوباترا تحت قيادة علي ماهر المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل - سعد سمير - أحمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية - عمرو قلاوة - إسلام عيسى - أحمد بلحاج - أيمن موكا.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

بدلاء فريق سيراميكا كليوباترا في مباراة الزمالك

ويجلس على مقاعد بدلاء فريق سيراميكا كليوباترا مع بداية مباراة الزمالك كل من: محمد كوكو - چاستيس آرثر - عبد الله مجدي - إبراهيم محمد - كريم نيدفيد - محمد مغربي - محمد صادق - صديق ايجولا - مروان عثمان.

صفقات الزمالك الصيفية

الزمالك أعلن بصورة رسمية خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية التعاقد مع 10 صفقات وهي: حارس المرمى المهدي سليمان، المدافع محمد إسماعيل، لاعب خط الوسط أحمد ربيع، المهاجم عمرو ناصر، الجناح الأيسر أحمد شريف، الجناح الأيسر الأنجولي شيكو بانزا، الجناح الأيسر المغربي عبدالحميد معالي، لاعب الخط الهجومي الفلسطيني آدم كايد الذي يجيد اللعب كجناح أيمن وأيسر ، المهاجم الفلسطيني عدي الدباغ والجناح البرازيلي ألفينا.

