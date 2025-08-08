مباريات الأمس
بعد 1441 يوما.. وادي دجلة يلعب أولى مبارياته بالدوري الممتاز

02:23 م الجمعة 08 أغسطس 2025
    محمد أبو النجا حارس مرمى وادي دجلة (8)
    محمد أبو النجا حارس مرمى وادي دجلة (1)
    محمد أبو النجا حارس مرمى وادي دجلة (4)
    محمد أبو النجا حارس مرمى وادي دجلة (9)
    قميص وادي دجلة
    قميص وادي دجلة
كتبت-هند عواد:

يخوض وادي دجلة أولى مبارياته في الدوري المصري الممتاز، مساء اليوم الجمعة، بعد غياب 4 مواسم عن البطولة، بعد هبوطه في موسم 2020-2021.

يعود وادي دجلة مرة أخرى إلى الدوري المصري، بعد 4 مواسم من الغياب، وكان الفريق الذي تأسس عام 2002، هبط بعد التعادل مع سيراميكا كليوباترا في الجولة قبل الأخيرة من الموسم المذكور أعلاه.

وقبل هبوطه، قضى وادي دجلة 11 عاما في الدوري الممتاز، وكان أفضل مركز حققه في المسابقة، المركز الخامس، وذلك مرتين موسمي 2014-2015 و2015-2016.

وفي يوم 28 أغسطس 2021، أي قبل 1441 يوما، لعب وادي دجلة آخر مباراة له في الدوري الممتاز، عندما تعادل مع الإنتاج الحربي 2-2، بالجولة الأخيرة من المسابقة.

واليوم يخوض وادي دجلة، أول مباراة له بموسم 2025-26، عندما يواجه بيراميدز في السادسة مساء اليوم، ضمن الجولة الأولى من المسابقة.

وادي دجلة بيراميدز ووادي دجلة الدوري المصري وادي دجلة يعود للدوري الممتاز
