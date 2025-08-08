مباريات الأمس
الدوري المصري

وادي دجلة

- -
18:00

بيراميدز

الدوري المصري

المصري

- -
21:00

الاتحاد السكندري

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
21:00

الزمالك

الدوري التركي

غازي عنتاب بي.بي.كي

- -
21:30

جالاتا سراي

مباريات ودية -أندية

نيوكاسل

- -
21:30

اسبانيول

تردد القناة الناقلة لمباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا اليوم في الدوري المصري الممتاز

06:03 ص الجمعة 08 أغسطس 2025
القاهرة - مصراوي

تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية إلى انطلاق النسخة الجديدة من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025/2026، التي تبدأ منافساتها يوم الجمعة، الموافق 8 أغسطس الجاري. وتستعد الفرق المشاركة لخوض الموسم بقوة.

ومع اقتراب صافرة البداية، يزداد البحث عبر محركات البحث، خاصة "جوجل"، عن القنوات الناقلة للمباريات. وتُعد مجموعة قنوات "أون تايم سبورت" من أبرز القنوات الرياضية التي تحظى بمتابعة كبيرة من الجماهير المصرية، نظرًا لنقلها الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنقل قناة "أون تايم سبورت 1" مباراة الزمالك و سيراميكا كليوباترا، التي تقام يوم الجمعة الموافق 8 أغسطس، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري موسم 2025-2026.

ولمتابعة المباراة عبر شاشة "أون تايم سبورت 1"، يمكنكم ضبط التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 10853

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

