استقالة "الهاكر المدريدي" من لجنة الحكام بالدوري الإسباني

كتب- محمد عبدالهادي:

في تطور جديد أثار اهتمام الأوساط الرياضية والتقنية في إسبانيا، أعلن شيما ألونسو، الخبير البارز في أمن المعلومات وعضو اللجنة الفنية للحكام بالاتحاد الإسباني لكرة القدم، استقالته من منصبه، استعدادًا للانتقال إلى مرحلة مهنية جديدة خارج البلاد.

ووفقًا لما أوردته إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، فقد أبلغ ألونسو لجنة الحكام بقراره الرسمي بالرحيل، وذلك بعد تلقيه عرضًا للعمل في الخارج يتطلب منه تغيير محل إقامته.

وأضافت الإذاعة أن شيما ألونسو قد وقع عقدًا مع شركة Cloudflare العالمية لتولي منصب رئيس التطوير الدولي، ما يمثل خطوة كبيرة في مسيرته المهنية خارج حدود كرة القدم.

يُذكر أن شيما ألونسو يُعد من أبرز الأسماء في عالم أمن المعلومات في إسبانيا، حيث بدأ مسيرته المهنية كهاكر أخلاقي، وحصل لاحقًا على درجة الدكتوراه في أمن الحاسوب.

وقد أثار الجدل بعد انضمامه إلى لجنة الحكام، بسبب كونه مشجعًا معروفًا لنادي ريال مدريد، وهو ما أقرّ به علنًا، مشيرًا إلى أنه "أمر طبيعي أن يكون لكل شخص نادٍ يفضله".