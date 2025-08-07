"يحمل اسم الراحل بونجا".. 15 صورة لقميص وادي دجلة الجديد

كتب- محمد عبدالهادي:

أعلن نادي وادي دجلة رسميًا عن القميص الجديد للفريق للموسم الكروي الجديد، الذي ينطلق اليوم الجمعة، حيث حمل التصميم لمسة إنسانية لافتة بتخليد اسم الراحل محمد أبو النجا "بونجا" على قمصان الفريق.

وتأتي هذه الخطوة تكريمًا للاعب الراحل، الذي وافته المنية خلال الفترة الماضية، حيث حرصت إدارة النادي على تكريمه بشكل يليق بمسيرته مع الفريق، في لفتة حظيت بإشادة واسعة من جماهير الكرة المصرية.

ولم تكتفِ إدارة وادي دجلة بذلك، بل قامت بتسجيل اسم محمد أبو النجا في قائمة الفريق للموسم الجديد بالدوري الممتاز، ليحمل القميص رقم 16، رغم وفاته، وذلك لضمان حصول أسرته على كامل مستحقاته المالية المنصوص عليها في عقده.

كما قررت إدارة النادي أن يكون القميص رقم 16 محجوزًا باسم الراحل بصفة دائمة، حيث لن يرتديه أي لاعب آخر داخل الفريق تكريمًا وتخليدًا لذكراه.