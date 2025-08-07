بعد توقيعه للزمالك.. الرياض السعودي يعلن ضم تيدي أوكو رسميًا

كتب- محمد عبدالهادي:

أعلن نادي الرياض السعودي، تعاقده رسميًا مع اللاعب الفرنسي تيدي أوكو، لتدعيم صفوفه خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وكان الجناح الفرنسي قريبًا من الانضمام للزمالك في الميركاتو الصيفي، بعدما وقع على رغبة الانضمام وأجري الكشف الطبي، قبل أن يتراجع اللاعب عن اللعب في الدوري المصري لظروف شخصية حسبما أعلن.

ونشر نادي الرياض السعودي عبر حسابه الرسمي مساء اليوم الخميس، صورة اللاعب وكتب عليها: "الصفقة حسمت والوجهة إلي الرياض".

وكان نادي الزمالك قد أكد في بيانه عن أزمة اللاعب عن توصله لاتفاق بعد اتصالات ودية من جانب نادي لوزيرن السويسري أسفرت عن اتفاق رسمي بإنهاء التعاقد مع اللاعب بمقابل مادي يضمن حقوق النادي.