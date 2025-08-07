مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
18:00

زد

الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
21:00

الأهلي

الدوري التونسي

مستقبل قابس

- -
18:30

الترجى الرياضي

مباريات ودية -أندية

مانشستر يونايتد

- -
14:45

فيورنتينا

مباريات ودية -أندية

نيوكاسل

- -
18:00

اتلتيكو مدريد

مباريات ودية -أندية

أرسنال

- -
19:00

أتلتيك بلباو

مباريات ودية -أندية

مانشستر سيتي

- -
22:00

باليرمو

جميع المباريات

إعلان

بعد توقيعه للزمالك.. الرياض السعودي يعلن ضم تيدي أوكو رسميًا

10:10 م الخميس 07 أغسطس 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    تيدي أوكو
  • عرض 11 صورة
    تيدي أوكو (3)
  • عرض 11 صورة
    تيدي أوكو
  • عرض 11 صورة
    تيدي أوكو
  • عرض 11 صورة
    تيدي أوكو
  • عرض 11 صورة
    تيدي أوكو 8_Easy-Resize.com
  • عرض 11 صورة
    تيدي أوكو 9_Easy-Resize.com
  • عرض 11 صورة
    تيدي أوكو (1)
  • عرض 11 صورة
    تيدي أوكو (1)
  • عرض 11 صورة
    تيدي أوكو
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالهادي:

أعلن نادي الرياض السعودي، تعاقده رسميًا مع اللاعب الفرنسي تيدي أوكو، لتدعيم صفوفه خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وكان الجناح الفرنسي قريبًا من الانضمام للزمالك في الميركاتو الصيفي، بعدما وقع على رغبة الانضمام وأجري الكشف الطبي، قبل أن يتراجع اللاعب عن اللعب في الدوري المصري لظروف شخصية حسبما أعلن.

ونشر نادي الرياض السعودي عبر حسابه الرسمي مساء اليوم الخميس، صورة اللاعب وكتب عليها: "الصفقة حسمت والوجهة إلي الرياض".

وكان نادي الزمالك قد أكد في بيانه عن أزمة اللاعب عن توصله لاتفاق بعد اتصالات ودية من جانب نادي لوزيرن السويسري أسفرت عن اتفاق رسمي بإنهاء التعاقد مع اللاعب بمقابل مادي يضمن حقوق النادي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

تيدي أوكو الزمالك الرياض السعودي نادي الرياض
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تحذيرات ووقف تصدير السلاح… كيف استقبل العالم خطة إسرائيل لاحتلال غزة؟