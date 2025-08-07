مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية -أندية

النصر

- -
22:00

ريو آفي

مباريات ودية -أندية

توتنهام هوتسبر

- -
19:30

بايرن ميونيخ

جميع المباريات

إعلان

الزمالك يوجه رسالة لـ الجفالي بعد إعارته لأبها السعودي

03:26 م الخميس 07 أغسطس 2025

أحمد الجفالي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

وجه نادي الزمالك رسالة إلى التونسي أحمد الجفالي، لاعب الفريق الذي رحل بشكل رسمي، خلال الساعات الماضية إلى الدوري السعودي.

ورحل أحمد الجفالي من نادي الزمالك، للانضمام إلى نادي أبها السعودي، في دوري القسم الثاني، على سبيل الإعارة، لمدة موسم، مع وضع بند الشراء النهائي.

وتمنى نادي الزمالك التوفيق للاعب في تجربته الجديدة، مؤكدًا أن الأبواب ستظل مفتوحة لعودته من جديد إلى القلعة البيضاء في المستقبل القريب، بعد اكتساب مزيد من التطور والنضج الفني.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك صورة الجفالي عبر الحساب الرسمي على فيسبوك وكتب: "ننتظرك عودتك قريبًا أحمد الجفالي، نتمنى لك التوفيق في إعارتك".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أحمد الجفالي الزمالك نادي الزمالك أخبار الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

حرب غزة.. محافظ شمال سيناء يحدد خط مصر الأحمر: لن نقف مكتوفي الأيدي- (فيديو)
12 رسالة حكومية لطمأنة المواطنين بشأن الايجار القديم