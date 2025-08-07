الزمالك يوجه رسالة لـ الجفالي بعد إعارته لأبها السعودي

كتب- محمد خيري:

وجه نادي الزمالك رسالة إلى التونسي أحمد الجفالي، لاعب الفريق الذي رحل بشكل رسمي، خلال الساعات الماضية إلى الدوري السعودي.

ورحل أحمد الجفالي من نادي الزمالك، للانضمام إلى نادي أبها السعودي، في دوري القسم الثاني، على سبيل الإعارة، لمدة موسم، مع وضع بند الشراء النهائي.

وتمنى نادي الزمالك التوفيق للاعب في تجربته الجديدة، مؤكدًا أن الأبواب ستظل مفتوحة لعودته من جديد إلى القلعة البيضاء في المستقبل القريب، بعد اكتساب مزيد من التطور والنضج الفني.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك صورة الجفالي عبر الحساب الرسمي على فيسبوك وكتب: "ننتظرك عودتك قريبًا أحمد الجفالي، نتمنى لك التوفيق في إعارتك".