كتب- محمد خيري:

كشف نادي أوليكساندريا الأوكراني، مفاجأة حول القيمة المالية لانتقال لاعبه البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا، إلى نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكتب النادي الأوكراني عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "تم التوصل إلى اتفاق بين نادي أوليكساندريا الأوكراني ونادي الزمالك المصري بشأن الانتقال الكامل للاعب خط الوسط خوان ألفينا بيزيرا، وبلغت قيمة الصفقة مليون و800 ألف يورو + مكافآت".

وأوضح النادي: "خوان بيزيرا شارك لأول مرة بقميص نادينا في 22 سبتمبر 2023، في مباراة على أرضنا ضد تشورنومورتس أوديسا (1-5)، إجمالًا، خاض 38 مباراة في الدوري الأوكراني، سجل خلالها 9 أهداف وقدم 9 تمريرات حاسمة، كما شارك في مباراتين في كأس أوكرانيا ومباراتين في دوري المؤتمر الأوروبي".

وأكمل: "شكرًا لك، يا محبوب مدرجات أوليكساندريا، ستبقى دائمًا في قلوبنا .. نادي أوليكساندريا يقدّر تعاونك معنا ويتمنى لك خالص التوفيق في مسيرتك القادمة".

واختتم: "عزيزنا من مدرجات ألكسندريا، ستبقى دائمًا في قلوبنا، النادي، يشكرك على تعاونك ويتمنى لك كل النجاح في مسيرتك المستقبلية".

جدير بالذكر، أن نادي الزمالك أعلن بشكل رسمي التعاقد مع الموهبة البرازيلية لمدة 4 سنوات، وتم قيده بشكل رسمي في قائمة الفريق.