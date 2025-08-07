ميركاتو تاريخي للزمالك.. فلسطين تتصدر وظهور برازيلي نادر

كتب - محمد خيري:

نجح نادي الزمالك في ضم العديد من الصفقات لتدعيم صفوف الفريق من أجل المنافسة بقوة في الموسم الجديد 2026/2025.

وضم نادي الزمالك 10 صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية، في مختلف المراكز، بعد غلق باب القيد بشكل رسمي.

وشهدت الانتقالات حدثا تاريخيا للزمالك، حيث ضم ثنائي فلسطيني وهما عدي الدباغ من الدوري البلجيكي وأدم كايد في صفقة انتقال حر من الدوري الهولندي.

كما شهدت صفقات الزمالك حدثا نادرا بعدما تم التعاقد مع البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا من نادي اوليكساندريا الأوكراني.

صفقات الزمالك كاملة

وينشر موقع مصراوي صفقات الزمالك بالكامل في جميع المراكز.

١- المهدي سليمان صفقة انتقال حر

٢- عمرو ناصر من فاركو

٣- احمد شريف من فاركو

٤- شيكو بانزا من الدوري البرتغالي

٥- ادم كايد صفقة انتقال حر

٦- احمد ربيع من البنك الأهلي

٧- عبد الحميد معالي من الدوري المغربي

٨- محمد اسماعيل من زد

٩- عدي الدباغ من الدوري البلجيكي

١٠- البرازيلي ألفينا بيزيرا من الدوري الأوكراني