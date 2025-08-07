مباريات الأمس
مباريات ودية -أندية

توتنهام هوتسبر

- -
19:30

بايرن ميونيخ

مباريات ودية -أندية

النصر

- -
22:00

ريو آفي

جميع المباريات

ميركاتو تاريخي للزمالك.. فلسطين تتصدر وظهور برازيلي نادر

07:39 ص الخميس 07 أغسطس 2025
  عرض 18 صورة
  • عرض 18 صورة
    مهاجم نادي الزمالك عمرو ناصر
  • عرض 18 صورة
    مهاجم نادي الزمالك عمرو ناصر
  • عرض 18 صورة
    مهاجم نادي الزمالك عمرو ناصر
  • عرض 18 صورة
    مهاجم نادي الزمالك عمرو ناصر
  • عرض 18 صورة
    مهاجم نادي الزمالك عمرو ناصر
  • عرض 18 صورة
    مهاجم نادي الزمالك عمرو ناصر
  • عرض 18 صورة
    عدي الدباغ
  • عرض 18 صورة
    عدي الدباغ في أول مران مع الزمالك (4)
  • عرض 18 صورة
    عدي الدباغ
  • عرض 18 صورة
    عدي الدباغ في أول مران مع الزمالك (2)
  • عرض 18 صورة
    عدي الدباغ في أول مران مع الزمالك (5)
  • عرض 18 صورة
    شيكو بانزا
  • عرض 18 صورة
    شيكو بانزا لاعب الزمالك
  • عرض 18 صورة
    شيكو بانزا من مباراة الزمالك والشمس الودية
  • عرض 18 صورة
    شيكو بانزا
  • عرض 18 صورة
    شيكو بانزا (8)
  • عرض 18 صورة
    شيكو بانزا (9)
كتب - محمد خيري:

نجح نادي الزمالك في ضم العديد من الصفقات لتدعيم صفوف الفريق من أجل المنافسة بقوة في الموسم الجديد 2026/2025.

وضم نادي الزمالك 10 صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية، في مختلف المراكز، بعد غلق باب القيد بشكل رسمي.

وشهدت الانتقالات حدثا تاريخيا للزمالك، حيث ضم ثنائي فلسطيني وهما عدي الدباغ من الدوري البلجيكي وأدم كايد في صفقة انتقال حر من الدوري الهولندي.

كما شهدت صفقات الزمالك حدثا نادرا بعدما تم التعاقد مع البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا من نادي اوليكساندريا الأوكراني.

صفقات الزمالك كاملة

وينشر موقع مصراوي صفقات الزمالك بالكامل في جميع المراكز.

١- المهدي سليمان صفقة انتقال حر

٢- عمرو ناصر من فاركو

٣- احمد شريف من فاركو

٤- شيكو بانزا من الدوري البرتغالي

٥- ادم كايد صفقة انتقال حر

٦- احمد ربيع من البنك الأهلي

٧- عبد الحميد معالي من الدوري المغربي

٨- محمد اسماعيل من زد

٩- عدي الدباغ من الدوري البلجيكي

١٠- البرازيلي ألفينا بيزيرا من الدوري الأوكراني

صفقات نادي الزمالك الصيفية آخر اخبار نادي الزمالك الدوري المصري نادي الزمالك
