مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
18:00

زد

الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
21:00

الأهلي

الدوري التونسي

مستقبل قابس

- -
18:30

الترجى الرياضي

مباريات ودية -أندية

مانشستر يونايتد

- -
14:45

فيورنتينا

مباريات ودية -أندية

نيوكاسل

- -
18:00

اتلتيكو مدريد

مباريات ودية -أندية

أرسنال

- -
19:00

أتلتيك بلباو

مباريات ودية -أندية

مانشستر سيتي

- -
22:00

باليرمو

جميع المباريات

إعلان

سمير كمونة يوجه رسالة للاعبي الأهلي

07:22 ص الخميس 07 أغسطس 2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    لقطات من مباراة الأهلي الودية أمام بتروجيت (2) (1)
  • عرض 13 صورة
    لقطات من مباراة الأهلي الودية أمام بتروجيت (6) (1)
  • عرض 13 صورة
    لقطات من مباراة الأهلي الودية أمام بتروجيت (3) (1)
  • عرض 13 صورة
    لقطات من مباراة الأهلي الودية أمام بتروجيت (5) (1)
  • عرض 13 صورة
    لقطات من مباراة الأهلي الودية أمام بتروجيت (1) (1)
  • عرض 13 صورة
    كاظم إبراهيما لاعب الأهلي (2)
  • عرض 13 صورة
    الأهلي
  • عرض 13 صورة
    كريم فؤاد خلال مباراة الأهلي والبنزرتي
  • عرض 13 صورة
    الأهلي والبنزرتي (24)
  • عرض 13 صورة
    الأهلي والبنزرتي
  • عرض 13 صورة
    الأهلي والبنزرتي
  • عرض 13 صورة
    الأهلي والبنزرتي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة - مصراوي

وجه سمير كمونة، نجم الأهلي السابق، رسالة إلى لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، وذلك خلال مشاركته في برنامج "حارس الأهلي" مع الإعلامي أحمد شوبير، عبر قناة الأهلي الرسمية.

وقال كمونة: "اطلعت على كافة التقارير الفنية الخاصة بالمدربين، والجميع يتحدث عن النادي الأهلي بثقة كبيرة، حتى المنافسين له، ما يدل على أن النادي أبرم صفقات على أعلى مستوى، ويملك فريقا قويا يمنح الثقة للجماهير".

وأضاف: "هذه الثقة تحمل اللاعبين مسؤولية كبيرة، لأن الفريق مهيأ للمنافسة على جميع البطولات، والأهلي يضم عناصر مميزة من اللاعبين الأجانب والمصريين، ومجلس الإدارة لم يقصر في شئ، ولدينا مدير فني وجهاز فني على أعلى مستوى".

واختتم: "المطلوب من اللاعبين دلوقتي إنهم يكونوا قد المسؤولية وقد الثقة اللي الناس بتتكلم بيها، حتى المنافس ليك بيتكلم أحلى كلام عنك، وده بيديك ثقة إنك تنافس على كل البطولات، وتخلي مستواك جامد جدًا، وكل فرقة تلاعبها تبقى مركز معاها أوي، واحنا بنتكلم عن اللاعيبة بكل ثقة، وإن شاء الله يكونوا قد هذه الثقة".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي اليوم أحمد شوبير سمير كمونة حارس الأهلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025.. 91% توقعات للطب البيطري
بعد وفاة طبيبة قصر العيني.. مصراوي يعيد نشر تحقيق "أطباء السخرة"