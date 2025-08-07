سمير كمونة يوجه رسالة للاعبي الأهلي

القاهرة - مصراوي

وجه سمير كمونة، نجم الأهلي السابق، رسالة إلى لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، وذلك خلال مشاركته في برنامج "حارس الأهلي" مع الإعلامي أحمد شوبير، عبر قناة الأهلي الرسمية.

وقال كمونة: "اطلعت على كافة التقارير الفنية الخاصة بالمدربين، والجميع يتحدث عن النادي الأهلي بثقة كبيرة، حتى المنافسين له، ما يدل على أن النادي أبرم صفقات على أعلى مستوى، ويملك فريقا قويا يمنح الثقة للجماهير".

وأضاف: "هذه الثقة تحمل اللاعبين مسؤولية كبيرة، لأن الفريق مهيأ للمنافسة على جميع البطولات، والأهلي يضم عناصر مميزة من اللاعبين الأجانب والمصريين، ومجلس الإدارة لم يقصر في شئ، ولدينا مدير فني وجهاز فني على أعلى مستوى".

واختتم: "المطلوب من اللاعبين دلوقتي إنهم يكونوا قد المسؤولية وقد الثقة اللي الناس بتتكلم بيها، حتى المنافس ليك بيتكلم أحلى كلام عنك، وده بيديك ثقة إنك تنافس على كل البطولات، وتخلي مستواك جامد جدًا، وكل فرقة تلاعبها تبقى مركز معاها أوي، واحنا بنتكلم عن اللاعيبة بكل ثقة، وإن شاء الله يكونوا قد هذه الثقة".